Околот Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Околот Георгий
Мать: Околот Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Околот Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Околот Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околот Лариса