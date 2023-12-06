Околот Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околот Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Околот Георгий

Мать: Околот Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Околот Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Околот Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околот Лариса

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