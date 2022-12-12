Савинчева (Захарова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева (Захарова) Анна Ивановна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.08.1936

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1936

Отец: Захаров Иван Андриянович

Мать: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1957

Муж: Савинчев Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинчев Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинчев Иван Михайлович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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