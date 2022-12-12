Савинчева (Захарова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1936
Бракосочетание
13.10.1957
Рождение ребёнка
20.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинчев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинчев Иван Михайлович
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)