Исупова Фекла Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Фекла Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Дарья Ларионова

Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Исупов Никифор Ларионов

Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домника Ларионова

Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Исупов Маркел Ларионов

Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Ларион Иевлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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