Исупова Фекла Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Домника Ларионова
Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Исупов Ларион Иевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исупов Ларион Иевлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795