Высоков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Высоков Андрей
Мать: Высокова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоков Сергей
Мать ребёнка: Высокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоков Александр
Мать ребёнка: Высокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоков Андрей
Мать ребёнка: Высокова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высокова Анна
Смерть
Неизвестно