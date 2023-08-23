Высоков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоков Михаил

Высоков Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Высоков Андрей

Мать: Высокова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоков Сергей

Мать ребёнка: Высокова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоков Александр

Мать ребёнка: Высокова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоков Андрей

Мать ребёнка: Высокова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высокова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close