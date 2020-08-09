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Абдукадыров Фаттах Вахобович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1952

Дата смерти

09.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1976

Дочь: Абдукадырова Гузаль Фаттаховна

Мать ребёнка: Каипова Фавзия Абдуллаевна

Рождение ребёнка
12.12.1979

Сын: Абдукадыров Тохир Фаттахович

Мать ребёнка: Каипова Фавзия Абдуллаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каипова Фавзия Абдуллаевна

Смерть
09.08.2020
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