Абдукадыров Фаттах Вахобович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1952
Дата смерти09.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1976
Дочь: Абдукадырова Гузаль Фаттаховна
Мать ребёнка: Каипова Фавзия Абдуллаевна
Рождение ребёнка
12.12.1979
Сын: Абдукадыров Тохир Фаттахович
Мать ребёнка: Каипова Фавзия Абдуллаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2020