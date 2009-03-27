Головкина (Жерноклеева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Жерноклеева) Мария Егоровна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

27.03.2009

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Егоръ Димитріевъ Жерноклѣевъ Егор Дмитриевич

Мать: Жерноклеева Акулина Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Константин Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Константин Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
27.03.2009
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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