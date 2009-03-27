Головкина (Жерноклеева) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти27.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Рождение ребёнка
25.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Константин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.2009