Родион Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1865

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Агрипина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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