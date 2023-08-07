Родион Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1865
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Агрипина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно