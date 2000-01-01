Абросимов (Abrosimov) Данил (Danil Timofeyevich)
Место рожденияст. Грейгово, Николаевская область, Украина
Дата рождения1916
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Абросимов Тимофей
Мать: Овечко Мелания
ст. Грейгово, Николаевская область, Украина
Военная служба
28.06.1941
Криворожский ГВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог
Смерть
?.04.1944
Причина смерти: пропал без вести на войне