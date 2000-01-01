Абросимов (Abrosimov) Данил (Danil Timofeyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов (Abrosimov) Данил (Danil Timofeyevich)

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Место рождения

ст. Грейгово, Николаевская область, Украина

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Абросимов Тимофей

Мать: Овечко Мелания

ст. Грейгово, Николаевская область, Украина
Военная служба
28.06.1941
Криворожский ГВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог
Смерть
?.04.1944
Причина смерти: пропал без вести на войне
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