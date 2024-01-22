Сальников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1929

Дочь: Пузанова Мария

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Николай

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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