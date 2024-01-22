Сальников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1929
Дочь: Пузанова Мария
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сальникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Николай
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сальникова Пелагея
Смерть
Неизвестно