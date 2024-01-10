Уразов Абдулвагап Уразлин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов Абдулвагап Уразлин

Место рождения

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Уразов Мухтар Абдулвагап Улы

Мать ребёнка: Гулялиза

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Уразов Афлятун Вагапович

Мать ребёнка: Гулялиза

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Смерть
Неизвестно
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