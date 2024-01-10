Уразов Абдулвагап Уразлин
Место рожденияТатарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Уразов Мухтар Абдулвагап Улы
Мать ребёнка: Гулялиза
Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Гулялиза
Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Смерть
Неизвестно