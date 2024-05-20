Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1950
Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно