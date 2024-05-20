Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оводов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Оводов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Оводов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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