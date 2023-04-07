Валковой Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1902 ст.
Жена: Валковая Елена
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
крестьянин Нововодолажской волости и общества, Валковского уезда, Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно