Валковой Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валковой Семен Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1902 ст.

Жена: Валковая Елена

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1902 ст.
крестьянин Нововодолажской волости и общества, Валковского уезда, Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно
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