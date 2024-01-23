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Акилина Семеновна
Акилина Семеновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен Антонович
1781 г.р.
Мать
Ирина Ивановна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Семен Антонович
Мать:
Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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