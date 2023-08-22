Зайниева Сульхиза Зайниевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайниева Сульхиза Зайниевна

Зайниева Сульхиза Зайниевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайний

Мать: Сульхиза

Рождение ребёнка
05.05.1952

Сын: Тимиряев Иван Валиахметович

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимиряев Владимир Валиахметович

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима

Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close