Зайниева Сульхиза Зайниевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1952
Сын: Тимиряев Иван Валиахметович
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимиряев Владимир Валиахметович
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима
Отец ребёнка: Тимиряев Валиахмет Тимираевич