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Леви Александра Ивановна

Место рождения

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.

Дочь: Боровкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

село Чечуйск, Киренский уезд Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Каблукова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.1885

Сын: Леви Лев Николаевич

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ширшова Мэрроу Александра Николаевна

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиотровская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Леви Николай Давидович

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леви Николай Давидович

Смерть
Неизвестно
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