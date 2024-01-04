Леви Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.
Дочь: Боровкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
село Чечуйск, Киренский уезд Иркутской губернии
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Каблукова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
Рождение ребёнка
06.02.1885
Сын: Леви Лев Николаевич
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ширшова Мэрроу Александра Николаевна
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиотровская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Леви Николай Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно