Клыгина Фаина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыгина Фаина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клыгина Агния Варсанофьевна

Отец ребёнка: Клыгин Варсанофий Алексеевич

Доможирово, Толшменский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клыгин Варсанофий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клыгин Варсанофий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клыгин Варсанофий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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