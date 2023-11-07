Клыгина Фаина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клыгина Агния Варсанофьевна
Отец ребёнка: Клыгин Варсанофий Алексеевич
Доможирово, Толшменский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно