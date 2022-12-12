Кошкин Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кошкин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно