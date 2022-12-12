Кошкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Михаил

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кошкин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кошкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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