Блинова Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Блинов Карп Леонтьев
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Прасковья Леонтьева
Отец ребёнка: Блинов Леонтий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762