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Блинова Пелагея Васильева

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Блинов Карп Леонтьев

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Сергеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Прасковья Леонтьева

Отец ребёнка: Блинов Леонтий Сергеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Леонтий Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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