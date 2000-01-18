Данилов Яков Аввакумович
Место рожденияпочинок Хмелевский Вологодская губерния Никольский стан
Дата рождения11.05.1917
Дата смерти18.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.05.1917
Отец: Данилов Аввакум
починок Хмелевский Вологодская губерния Никольский стан
В пох.книгах 1955,1958г год рождения 1918 в пох.книге 1967г дата рождения 15.05.1917 В МК МК о рождении в ГАКО 56-23-34_87об_88 28.04.1917ст.стиль (11.05.1917новый стиль)
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Данилов Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Данилова Анисья Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1941
Сын: Данилов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Данилова Анисья Михайловна
Бракосочетание
21.06.1962
Чмутово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.01.2000