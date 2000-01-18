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Данилов Яков Аввакумович

Место рождения

починок Хмелевский Вологодская губерния Никольский стан

Дата рождения

11.05.1917

Дата смерти

18.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1917

Отец: Данилов Аввакум

Мать: Данилова Матрона Парамонова

починок Хмелевский Вологодская губерния Никольский стан
В пох.книгах 1955,1958г год рождения 1918 в пох.книге 1967г дата рождения 15.05.1917 В МК МК о рождении в ГАКО 56-23-34_87об_88 28.04.1917ст.стиль (11.05.1917новый стиль)
Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Данилов Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Данилова Анисья Михайловна

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.11.1941

Сын: Данилов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Данилова Анисья Михайловна

Бракосочетание
21.06.1962

Жена: Данилова Анисья Михайловна

Чмутово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.01.2000
Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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