Шьынқәба Кәанҵа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шьынқәба Кәанҵа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шьынқәба Жьажьа

Мать: Какалиа N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Володиа

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Ԥаԥа

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Шьушька

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Шьалодиа

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Тыка

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Кьыч

Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сангәлиа Гажә

Смерть
Неизвестно

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