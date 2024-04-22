Шьынқәба Кәанҵа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шьынқәба Жьажьа
Мать: Какалиа N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Володиа
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Ԥаԥа
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Шьушька
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Шьалодиа
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Тыка
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Кьыч
Отец ребёнка: Сангәлиа Гажә
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сангәлиа Гажә
Смерть
Неизвестно