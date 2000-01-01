Лысов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Федор

Лысов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1960

Сын: Лысов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Литвинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Николай Федорович

Мать ребёнка: Литвинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Лысова Лидия

Мать ребёнка: Лысова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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