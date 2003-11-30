(Кошелева) Аполинария Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Аполинария Денисовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

30.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2003

Отец: Кошелев Денис Александрович

Мать: Кошелева Марианна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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