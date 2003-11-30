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(Кошелева) Аполинария Денисовна
(Кошелева) Аполинария Денисовна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
30.11.2003
Пол
Женский
Отец
Кошелев Денис Александрович
1970 г.р.
Мать
Кошелева (Стрельникова) Марианна Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2003
Отец:
Кошелев Денис Александрович
Мать:
Кошелева Марианна Николаевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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