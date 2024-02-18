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Кириллова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935

Отец: Александров Иван Александрович

Мать: Александрова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Кириллова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
05.05.?

Сын: Кириллов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
08.04.1963

Дочь: Семенова (Кириллова) Марина Павловна

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
20.05.1966

Сын: Кириллов Павел Павлович

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
25.11.1970

Дочь: Пинчук (Кириллова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович

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