Кириллова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1935
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Кириллова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
05.05.?
Сын: Кириллов Николай Павлович
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
08.04.1963
Дочь: Семенова (Кириллова) Марина Павловна
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
20.05.1966
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
25.11.1970
Дочь: Пинчук (Кириллова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Кириллов Павел Кириллович