Пичугин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1953
Дата смерти13.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.2021