Пичугин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1953

Дата смерти

13.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1953

Отец: Пичугин Алексей Михайлович

Мать: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.2021

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