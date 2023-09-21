Пахомова (Попова) Томара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1972
Дочь: Горюнова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1976
Сын: Пахомов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно