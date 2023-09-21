Пахомова (Попова) Томара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Попова) Томара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1972

Дочь: Горюнова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1976

Сын: Пахомов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Владимир Николаевич

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