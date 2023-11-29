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Мустафин Заки Ахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1959

Дочь: Мустафина Рамиля Закиевна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Зиля Закиевна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Фавзия Закиевна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Талгат Закиевич

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Марат Закиевич

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Булат Закиевич

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Рахиля Закиевна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна

Смерть
Неизвестно
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