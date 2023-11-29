Мустафин Заки Ахметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1959
Дочь: Мустафина Рамиля Закиевна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Зиля Закиевна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Фавзия Закиевна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Рахиля Закиевна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Рабига Мухамадулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно