Миннулин Ахмадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннулин Ахмадулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннулин Раиф Ахмадулович

Мать ребёнка: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннулина Голуса Ахмадуловна

Мать ребёнка: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Гульфира Ахмадуловна

Мать ребёнка: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Смерть
Неизвестно
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