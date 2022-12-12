Титенков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенков Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1982

Сын: Титенков Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Титенкова Анна Юрьевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.11.1984

Сын: Титенков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Титенкова Анна Юрьевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титенкова Анна Юрьевна

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