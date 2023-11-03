Габбе Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габбе Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.09.1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габбе Николай

Мать: Габбе Инна

Смерть
08.09.1899
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