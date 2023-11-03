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Габбе Владимир
Габбе Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
08.09.1899
Пол
Мужской
Отец
Габбе Николай
Мать
Габбе (Волхова) Инна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Габбе Николай
Мать:
Габбе Инна
Смерть
08.09.1899
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