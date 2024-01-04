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Цыганков Валерий Викторович
Цыганков Валерий Викторович
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Древо
Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
23.03.1976
Пол
Мужской
Отец
Цыганков Виктор Андреевич
1948 г.р.
Мать
Трушкина Любовь Александровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1976
Отец:
Цыганков Виктор Андреевич
Мать:
Трушкина Любовь Александровна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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