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Цыганков Валерий Викторович

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

23.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1976

Отец: Цыганков Виктор Андреевич

Мать: Трушкина Любовь Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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