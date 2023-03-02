Дёмина (Лобасова) Анастасия Ивановна
Место рожденияс.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Дата рождения1911
Дата смерти31.12.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
03.02.1932
Дочь: Курамшина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Дёмин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дёмин Василий
Смерть
31.12.1982
Похороны
Неизвестно