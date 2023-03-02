Дёмина (Лобасова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДёмина (Лобасова) Анастасия Ивановна

Дёмина (Лобасова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина

Дата рождения

1911

Дата смерти

31.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лобасов Иван Степанович

Мать: Лобасова Екатерина Ивановна

с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
03.02.1932

Дочь: Курамшина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Дёмин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Василий

Смерть
31.12.1982
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close