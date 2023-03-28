Лебеденко Яков Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебеденко Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1905
Дочь: Лебеденко Евдокия Яколевна
Мать ребёнка: Ступакова Вера Федоровна
Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
25.01.1906
Дочь: Лебеденко Татьяна Яколекна
Мать ребёнка: Ступакова Вера Федоровна
Воронежская обл. с Алексеевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступакова Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно