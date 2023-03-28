Лебеденко Яков Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебеденко Яков Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебеденко Адриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1905

Дочь: Лебеденко Евдокия Яколевна

Мать ребёнка: Ступакова Вера Федоровна

Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
25.01.1906

Дочь: Лебеденко Татьяна Яколекна

Мать ребёнка: Ступакова Вера Федоровна

Воронежская обл. с Алексеевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступакова Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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