Белозеров Василий Григорьевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозеров Василий Григорьевич

Место рождения

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Родился около 1893-1895
Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Белозеров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Мария

деревня Подол, Бобровская волость, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белозеров Зосим Васильевич

Мать ребёнка: Белозерова Мария

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Белозерова Агния Васильевна

Мать ребёнка: Белозерова Мария

Смерть
1925
Умер в 30-35 лет, по дороге в Устюг от воспаления аппендикса.

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