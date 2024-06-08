Белозеров Василий Григорьевич
Место рождениядеревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Дата рождения1894
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Родился около 1893-1895
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Белозеров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Белозерова Мария
деревня Подол, Бобровская волость, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белозеров Зосим Васильевич
Мать ребёнка: Белозерова Мария
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Белозерова Агния Васильевна
Мать ребёнка: Белозерова Мария
Смерть
1925
Умер в 30-35 лет, по дороге в Устюг от воспаления аппендикса.