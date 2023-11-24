(Логвина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логвина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Логвин Яков Зиновьевич

Мать: Логвина Анастастя Самсоновна

Смерть
1887
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