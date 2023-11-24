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(Логвина) Мария
(Логвина) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1887
Пол
Женский
Отец
Логвин Яков Зиновьевич
Мать
Логвина Анастастя Самсоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Логвин Яков Зиновьевич
Мать:
Логвина Анастастя Самсоновна
Смерть
1887
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