Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Языковы Михаил

Мать: Языкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудовик Дмитро 💜🤍🪩 Михайлович

Отец ребёнка: Гудовик Миколай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сойтан (Гудовик) Світлана ☀️🌎

Отец ребёнка: Гудовик Миколай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудовик Миколай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудовик Євген🔱❤️🧡☀️ Миколайович

Отец ребёнка: Гудовик Миколай

Смерть
Неизвестно

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