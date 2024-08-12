Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Языковы Михаил
Мать: Языкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудовик Дмитро 💜🤍🪩 Михайлович
Отец ребёнка: Гудовик Миколай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сойтан (Гудовик) Світлана ☀️🌎
Отец ребёнка: Гудовик Миколай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудовик Миколай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудовик Євген🔱❤️🧡☀️ Миколайович
Отец ребёнка: Гудовик Миколай
Смерть
Неизвестно