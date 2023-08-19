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Андрианов Борис Ильин

Место рождения

Юрцово, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

?.07.1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.07.1758
Юрьево, Егорьевск, Московская область
Рождение
?.07.1758

Отец: Андрианов Илья Андрианов

Мать: Андрианова Ирина Александрова

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1776

Жена: Андрианова Марья Леонтьева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Борисова

Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Борисова

Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Смерть
После 1795
Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Борисова

Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева

Юрцово, Егорьевск, Московская область
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