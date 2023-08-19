Андрианов Борис Ильин
Место рождения
Дата рождения?.07.1758
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.07.1758
Юрьево, Егорьевск, Московская область
Рождение
?.07.1758
Бракосочетание
Около 1776
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Борисова
Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Борисова
Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева
Место жительства
1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Смерть
После 1795
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Борисова
Мать ребёнка: Андрианова Марья Леонтьева