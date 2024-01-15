Коровин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Коровин Алексей Семенович
Мать: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коровин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коровина Палагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Коровина Палагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно