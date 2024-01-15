Коровин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Коровин Алексей Семенович

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Козловой
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коровин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коровина Палагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зиновья Васильевна

Мать ребёнка: Коровина Палагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Палагея Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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