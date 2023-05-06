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Игнатьева Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949

Отец: Матвеев Иван Николаевич

Мать: Матвеева Мария

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