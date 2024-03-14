Соловьёв Павел Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Павел Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Павлович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Александр Павлович

Мать ребёнка: Соловьёва Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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