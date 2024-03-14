Соловьёв Павел Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Павлович
Мать ребёнка: Соловьёва Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Александр Павлович
Мать ребёнка: Соловьёва Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно