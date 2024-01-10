Гинтер Христиан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1871
Мать ребёнка: Екатерина
поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
03.04.1873
Сын: Гинтер Христиан
Мать ребёнка: Екатерина
село Петерсталь Херсонская губерня Одесского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Россина Христиановна
Мать ребёнка: Екатерина
поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Екатерина
Место жительства
1895
с. Егорьевка Оренбургская губерня 48 км. от Оренбурга (переехали с семьей)
Место жительства
1895
из села Петерсталь Херсонской губерни Одесского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1922
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.