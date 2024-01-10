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Гинтер Христиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1871

Сын: Гинтер Адам Христианович

Мать ребёнка: Екатерина

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
03.04.1873

Сын: Гинтер Христиан

Мать ребёнка: Екатерина

село Петерсталь Херсонская губерня Одесского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Россина Христиановна

Мать ребёнка: Екатерина

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гинтер Яков Христианович

Мать ребёнка: Екатерина

Место жительства
1895
с. Егорьевка Оренбургская губерня 48 км. от Оренбурга (переехали с семьей)
Место жительства
1895
из села Петерсталь Херсонской губерни Одесского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гинтер Иван Христианович

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1922
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
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