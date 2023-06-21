Крашенинников Андриан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крашенинников Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Крашенинников Василий Андрианович
Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крашенинников Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна
Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна
Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Смерть
Неизвестно