Крашенинников Андриан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрашенинников Андриан Степанович

Крашенинников Андриан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
1894 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Крашенинников Василий Андрианович

Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крашенинников Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна

Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крашенинникова Мария Дмитриевна

Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close