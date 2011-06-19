Курин Валерий Александрович
Место рожденияКадый, Костромской обл.Советский союз
Дата рождения23.12.1927
Дата смерти19.06.2011
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Кадый, Костромской обл.Советский союз
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Пахомова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2011