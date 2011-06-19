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Курин Валерий Александрович

Место рождения

Кадый, Костромской обл.Советский союз

Дата рождения

23.12.1927

Дата смерти

19.06.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кадый, Костромской обл.Советский союз
Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Пахомова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
19.06.2011
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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