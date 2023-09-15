Вышинский Андрей Януарьевич Януарьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 12.10.1883 и 10.12.1883
Дата смерти12.11.1954
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 12.10.1883 и 10.12.1883
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Вышинская Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Вышинская Капитолина Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
постоянный представитель СССР при ООН, министр иностранных дел СССР, прокурор СССР.
Смерть
12.11.1954
New York, New York United States
Похороны
Неизвестно
кремлевская стена, Красная площадь