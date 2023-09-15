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Вышинский Андрей Януарьевич Януарьевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Между 12.10.1883 и 10.12.1883

Дата смерти

12.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 12.10.1883 и 10.12.1883

Отец: Вышинский Януарий Феликсович

Мать: Шапкина Феодосия Савельевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Вышинская Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Вышинская Капитолина Исидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
постоянный представитель СССР при ООН, министр иностранных дел СССР, прокурор СССР.
Смерть
12.11.1954
New York, New York United States
Похороны
Неизвестно
кремлевская стена, Красная площадь
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