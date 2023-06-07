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Балуев Павел Иванович

Место рождения

село Новое, Новосельковской вол. Угличевского уезда, Яросдавской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Балуев Иван Арсентьевич

Мать: Балуева Вера Дмитриевна

село Новое, Новосельковской вол. Угличевского уезда, Яросдавской губернии.
Бракосочетание
19.02.1910

Жена: Балуева Анна Петровна

Санкт-Петербург
В метрической книге собора святого Николая Чудотворца (Морской Николо-Богоявленский) в Санкт-Петербурге за 1910 год в части о бракосочетании имеется запись под №20. Павел Иванович Балуев, крестьянин с... Показать все
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