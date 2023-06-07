Балуев Павел Иванович
Место рождениясело Новое, Новосельковской вол. Угличевского уезда, Яросдавской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Балуев Иван Арсентьевич
Мать: Балуева Вера Дмитриевна
село Новое, Новосельковской вол. Угличевского уезда, Яросдавской губернии.
Бракосочетание
19.02.1910
Жена: Балуева Анна Петровна
Санкт-Петербург
В метрической книге собора святого Николая Чудотворца (Морской Николо-Богоявленский) в Санкт-Петербурге за 1910 год в части о бракосочетании имеется запись под №20. Павел Иванович Балуев, крестьянин с... Показать все