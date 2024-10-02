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Александра Евдокимова

Место рождения

Ножовники, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ножовники, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.02.1864 ст.

Муж: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
Брак: 9 февраля 1864 г. Жених Борисоглебской волости, д. Збудова временно обязанного графа Мусина Пушкина, кр-на Ивана Климентова сын Андрей Иванов холостой Грекороссийского вероисповедания первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1865 ст.

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1865, 10(15) август, д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Восприемник той же д. крест-ая жена Параскева Ларионова (МК418,4,186,312об) ... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1867 ст.

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1867, 4(6) августа Д. Збудова, Андрей Иванов и Александра Евдокимова, той же д. девица Стефанида Яковлева (МК418,4,197,7об)
Рождение ребёнка
06.11.1870 ст.

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1870, 6(8) ноябрь. То же, воспр. д. Збудова крест. девица Анна Иванова, Ветринский приход (МК 418,4,201,45об)
Рождение ребёнка
02.07.1877 ст.

Дочь: Чижикова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
д. Збудова, кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же д. кр. девица Юльяна Яковлева. Св-к Дмитрий Сотин, дьячок Николай Сотин. Борисогл приход. МК418,4,212,84об... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Костров Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Сбудово, Брейтовская волость, Мологский уезд
*1879, 20 (21) октября. Д. Збудова кр-н Андрей Иванов и зак. жена его Александра Евдокимова, оба прав. Воспр. той же деревни кр-н Иван Антонов и кр-ая девица Марья Яковлева (МК418,4,215,120об)
Смерть
Неизвестно

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