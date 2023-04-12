Лукерья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Никитина

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грожанин Осип Евстратов

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грожанин Осип Евстратов

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татиана Осипова

Отец ребёнка: Грожанин Осип Евстратов

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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