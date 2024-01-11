Печёнкин Михаил Иванович
Место рожденияБАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Дата рождения28.01.1947
Дата смерти15.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947
Отец: Печёнкин Иван Степанович
Мать: Печёнкина Нина Ивановна
БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Смерть
15.11.1963
БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Похороны
Неизвестно
БАССР, Куюргазинский район, кладбище у деревни Знаменка