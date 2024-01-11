Печёнкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печёнкин Михаил Иванович

Место рождения

БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка

Дата рождения

28.01.1947

Дата смерти

15.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: Печёнкин Иван Степанович

Мать: Печёнкина Нина Ивановна

БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Смерть
15.11.1963
БАССР, Куюргазинский район, д.Знаменка
Похороны
Неизвестно
БАССР, Куюргазинский район, кладбище у деревни Знаменка
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