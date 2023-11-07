Григорьев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Григорьев Гурий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Никита

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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