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Праскева Степанова
Праскева Степанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Титов
1796 г.р.
Мать
Степанида Иванова
С 1797 по 1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Степан Титов
Мать:
Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно
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