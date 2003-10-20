Конкина Владимир Егорович
Место рождения
Дата рождения22.04.1955
Дата смерти20.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1977
Дочь: Валеева (Конкина) Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Конкина (Олейник) Наталья Александровна
Смерть
20.10.2003
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ