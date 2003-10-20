Конкина Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конкина Владимир Егорович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

22.04.1955

Дата смерти

20.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.06.1977

Дочь: Валеева (Конкина) Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Конкина (Олейник) Наталья Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
20.10.2003
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

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